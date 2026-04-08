Stoff für sportliche Erfolgsgeschichten gefällig? Davon haben Florian Riegler und Marc Nusshold auf alle Fälle genug auf Lager. Seit zweieinhalb Jahren sind die beiden Hartberger mit dem Sportartikelhersteller Macron in Österreich vertreten. Nun ist man jedoch gesiedelt – vom Sparkassenplatz 4 ging es an die Ressavarstraße 26 – genauer gesagt an die ehemalige Adresse der Kleinen Zeitung Hartberg.

„Es ist der dritte Standort von Macron in Österreich. Hier wird aber der größte entstehen“, erklärt Riegler, der bereits als ehemaliger Leiter der Hervis-Niederlassungen in Hartberg und Weiz Erfahrungen sammeln konnte. Das neue Ladenkonzept soll unter anderem auch einen eigenen Schauraum für die Marke beheimaten, die bereits zahlreiche regionale Vereine wie beispielsweise den SV Kaindorf, SV Greinbach oder den TUS Bad Waltersdorf ausstattet.

Mit neuem Ladenkonzept

Doch auch auf der Profiebene ist die Marke vertreten. So kicken beispielsweise Austria Wien, GAK, Crystal Palace, FC Bologna, Sheffield Wednesday oder der FC Brügge in dem italienischen Hersteller mit Hauptsitz in Bologna. Aber auch die Schiedsrichter in der Champions- und Europa League schauen in Macron gekleidet ganz genau hin. „Das soll aber niemanden abschrecken, bei uns kann auch der ganz normale, private Sportler einkaufen“, so Riegler.

Austria Wien, GAK und Schiedsrichter

„Ob Fußball, Volleyball, Rugby, Basketball, Padel Tennis – wir haben hier wirklich alles, was man braucht“, zählt Riegler auf, der selbst im Vorstand des SV Kaindorf sitzt und überzeugt ist, dass große Karrieren in kleinen Vereinen starten. „Es motiviert einfach, gemeinsam Sport zu machen und es fördert auch den Zusammenhalt“, so der 25-Jährige. „Wir sind übrigens auch schon mit einem weiteren großen Verein im Gespräch“, sagt Riegler und schmunzelt. Doch zuerst wird noch einmal Knochenarbeit in den Laden gesteckt, den man im Mai eröffnen will.