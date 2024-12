Das war der Krampusrummel der Landjugend Bad Blumau

Am Ort der Begegnung in Bad Blumau war am Sonntag der Teufel los. Die Landjugend des Ortes unter Obmann Philipp Gablerits und Leiterin Theresa Paar war als Krampus und Nikolaus unterwegs um die braven Kinder zu beschenken und einige böse Erwachsene mit der Rute zu bestrafen.