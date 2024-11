Der halbe Wald zerstört: „Da hatten g‘standene Männer Tränen in den Augen“

Vor zwei Monaten hinterließ ein Sturm in der Oststeiermark eine Spur der Verwüstung. Thomas Weber vom Waldverband koordiniert die Arbeit in „Hartberg Mitte“. Über die Gefahr der Waldarbeit, die Auswirkungen auf den Holzpreis und was der Windbruch für kommende Generationen bedeutet.