Von der Ball- zur Anlassmode, das ist eine bleibende Veränderung, die Eva Klucsaric, Filialleiterin bei Mode Roth in Hartberg und Fürstenfeld, in ihrer 35-jährigen Laufbahn erlebt hat. „Früher gab es Bälle wirklich nur im Herbst ab Faschingsbeginn, doch das hat sich in den vergangenen Jahren geändert. Mittlerweile haben wir das ganze Jahr über Ballkleider, weil es auch das ganze Jahr über die Veranstaltungen dafür gibt.“