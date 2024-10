Maturantinnen und Maturanten des Borg Jennersdorf tanzten ein letztes Mal vor der Reifeprüfung

38 Maturantinnen und Maturanten des Borg Jennersdorf feierten in der Stadthalle Fürstenfeld ihren 55. Maturaball unter dem Ballmotto „The Last Dance – leaving with elegance“.