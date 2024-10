Tick-Tack – die Zeit läuft. 80 Minuten haben die Spieler, um das Rätsel zu lösen. Ob nun im „House in the Woods“ oder bei der „Zombie Apocalypse“. Seit Mai 2022 sind im unteren Bereich des Boutique Hotels Erla in Stubenberg am See zwei Escape Rooms dem Gruseln und Rätseln gewidmet. Ein Angebot, das sich bezahlt gemacht hat, so Robert Semmler, der in dem Familienbetrieb tätig ist. Nicht nur als Angebot bei Schlechtwetter, sondern auch um ganz neue Kunden an den oststeirischen Badesee zu locken. „Das Interesse ist groß, aber zu Halloween merkt man schon, dass es noch zunimmt.“