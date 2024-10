„Fandl-Hendl“ baut in Fürstenfeld: „Natürlich haben wir Federn vor der Wirtschaftskrise“

Spatenstich in Fürstenfeld: Fandl-Hendl baut eine neue Zentrale in der Herbert Depisch Straße. Geschäftsführer Martin Fandl zeigt sich optimistisch, das Unternehmen trotz Rezession in eine erfolgreiche Zukunft führen zu können.