„Wo gibt es die knusprigsten Krusten und den saftigsten Teig?“, fragte das Falstaff-Magazin. Geht es nach dem feinen Gaumen der Leserschaft dann in der Bäckerei Birchbauer. Die direkt am Fürstenfelder Hauptplatz gelegene Bäckerei konnte sich in dem Ranking Platz drei in der Steiermark sichern – gleich hinter der Mehlveredelung Uller in Feldbach und „Dein Brotheld“ in Fehring.