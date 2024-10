Stolz zeigt sich Teresa Kirchengast, Leiterin des Gewaltschutzzentrums in Hartberg, über die Kooperation mit der Polizei. Im Zuge der „Tour de Police“ will man diese Kooperation hervorheben und verdeutlichen, warum diese so wichtig ist. „Die Zusammenarbeit mit der Polizei funktioniert bei uns im Bezirk wirklich wunderbar“, sagt Kirchengast.