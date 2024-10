Bereits zum 55. Mal fand das Hartberger Oktoberfest statt. Von 13. September bis 5. Oktober war das Festzelt direkt neben der Autobahnabfahrt in St. Johann in der Haide gefüllt mit Besuchern, die musikalische Unterhaltung, den Rummelplatz und die typische Oktoberfest-Stimmung in Dirndln und Lederhosen genossen. Hinter den Kulissen feierte auch die Wirtschaft rund um das vierwöchige Event: Taxiunternehmen, Bekleidungsgeschäfte und Gastronomie erlebten einen Hochbetrieb.