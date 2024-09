Von 13. September bis 5. Oktober herrscht in Hartberg wieder Partystimmung: Das beliebte Oktoberfest geht in die 55. Runde. Veranstaltungsort wird traditionell das Festgelände neben der Autobahnabfahrt in St. Johann in der Haide sein. Eröffnet wird das Oktoberfest am Freitag, dem 13. September, von „Chaos“ und Alexander Eder. Start, wie jeden Freitag und Samstag, ist um 20 Uhr. Eintritt ist frei bis 21 Uhr, danach 5 Euro pro Person.