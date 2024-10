Diese oststeirischen Denkmale kann man am Sonntag besichtigen

Österreichweit findet am 29. September der „Tag des Denkmals“ statt. Während man in St. Ruprecht an der Raab die neuen Mauern der Breitegger Kirche bestaunen kann, darf man etwa in Vorau Restaurator Valentin Schaunigg über die Schultern blicken.