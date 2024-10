Ein Getreidespeicher, ein Einfamilienhaus in Tierform und eine vielseitige Restaurierungswerkstätte im Herzen von Leibnitz: Sie alle öffnen am kommenden Sonntag in der Südsteiermark im Zuge des Tags des Denkmals ihre Türen für neugierige Besucher. „Sinn dieses Aktionstages ist es, Objekte zu zeigen, die in der alltäglichen Wahrnehmung nicht präsent sind“, erklärt Karin Derler vom Bundesdenkmalamt, die für die Koordination der steiermarkweit 33 Programmpunkte verantwortlich ist.