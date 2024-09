In der Ziegelofengasse 499 in der Marktgemeinde Pöllau wurde das neue Gesundheitszentrum feierlich eröffnet. Errichtet wurde das Zentrum in der oststeirischen Gemeinde in Kooperation von Gesundheitszentrum Joglland GmbH, der Sozialversicherung, dem Gesundheitsfonds Steiermark und dem Land Steiermark. Dabei betreibt das Gesundheitszentrum Joglland bereits seit Jahren erfolgreich jene Standorte in Vorau und Friedberg – mit der Eröffnung in Pöllau kommt nun ein dritter hinzu.