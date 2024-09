Samstagnachmittag war gegen 13.20 Uhr ein 66-Jähriger mit seinem Oldtimer auf der L207 von Unterlamm kommend in Richtung Fürstenfeld unterwegs, nachdem er zuvor mit seinem Fahrzeug bei einem Oldtimertreffen teilgenommen hatte. Auf dem Weg bemerkte der Lenker plötzlich Rauch aus dem Motorraum, der sich im Heck des Fahrzeugs befindet. Er hielt sofort an und versuchte, den Brand mithilfe eines Handfeuerlöschers einzudämmen, was ihm jedoch nicht gelang.