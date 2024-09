Ein 52-Jähriger aus dem Bezirk Güssing war am Freitagnachmittag kurz vor 16 Uhr mit seinem Traktor von Inzenhof im Bezirk Güssing nach Hartberg unterwegs. In St. Magdalena am Lemberg begann das Fahrzeug plötzlich zu brennen. Grund dafür dürfte ein technischer Defekt gewesen sein. Der 52-Jährige war mit seinem Traktor gerade am Weg in eine Werkstätte, da bereits Stunden zuvor bei Mäharbeiten Rauch aus dem Motorraum aufgestiegen war. Als die Feuerwehr eintraf, stand der Traktor bereits in Vollbrand. Zudem hatten sich auslaufendes Hydrauliköl und Diesel entzündet, dadurch konnte sich das Feuer weiter ausbreiten.

Keine Verletzten

Der Lenker sowie ein Anrainer versuchten sofort, die Flammen zu löschen, allerdings ohne Erfolg. Erst die Feuerwehr Buch-Geiseldorf konnte den Brand mit Unterstützung der Feuerwehren Sebersdorf und Hartberg unter Kontrolle bringen. Als diese eintrafen, stand der Traktor bereits in Vollbrand. Zudem hatten sich auslaufendes Hydrauliköl und Diesel entzündet, dadurch konnte sich das Feuer weiter ausbreiten. Die Einsatzkräfte begannen sofort mit den Löscharbeiten und installierten eine Ölsperre. Nach dem Löschen des Brandes wurde das Öl auf der Fahrbahn gebunden und die kontaminierte Erde abgetragen. Verletzt wurde niemand. Der Traktor ist komplett ausgebrannt. Auch eine 150 Quadratmeter große Wiese wurde beschädigt. Der Schaden dürfte mehr als 100.000 Euro ausmachen.