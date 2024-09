„Früher war es ein Rinnsal, mittlerweile ist es zu einem kleinen Bach geworden“, beschreiben Anrainer die Situation am Katharinenweg in Leoben, der bergabwärts unter der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege entlang führt. Die Kanäle dort gehen seit Anfang Juni regelmäßig über. Trotz unzähliger Versuche, das Problem zu beheben, ist keine Besserung in Sicht. Die Stadtgemeinde Leoben weist jegliche Verantwortung von sich.