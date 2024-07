In Reih und Glied stehen weiße Wohnwägen auf der Wiese direkt beim Parkplatz des Hatric-Einkaufszentrums in Hartberg. Hunde blicken aus den Fenstern, Kinder spielen auf dem Rasen, Bettdecken hängen auf Wäscheleinen zum Auslüften, die Waschmaschinen in einem der zahlreichen Vans laufen auf Hochtouren -– jene Roma-Karawane, die erst kürzlich in Graz-Umgebung für Wirbel gesorgt hat (wir berichteten), hat sich nun in der Oststeiermark niedergelassen.