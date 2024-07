Der Tross an Roma, der von Montag bis Mittwoch am Modellflugplatz von Dobl verweilte, ist bekanntlicherweise weitergezogen, nachdem dort die Wogen - wie berichtet - hochgegangen sind. Doch wohin, das beschäftigte viele. Jedenfalls nicht nach Raaba-Grambach, wie manch einer vermutete. Denn die hier Verweilenden befinden sich bereits seit Montag auf einer privaten Fläche, in der Nähe des Umspannwerks Grambach, im Industriegebiet nahe der Autobahn.