2025 wollen alle gemeinsam in den Urlaub fahren. Michaela und Martin Ferstl samt ihren vier Kindern. Auch die Eltern sowie Geschwister kommen mit Kindern im Gepäck mit. „Wir sind begeisterte Camper – immer schon gewesen“, berichtet Michaela Ferstl. Ehemann Martin sitzt daneben und nickt fleißig, denn auch er wurde mit dem „Virus“ infiziert. „Camper sind Anpackertypen und das taugt mir“, sagt der Musikschullehrer und lacht. „Man ist einfach viel freier an See oder Meer, das kann kein Hotel bieten“, setzt Michaela Ferstl nach.

Doch zurück zum großen Trip im kommenden Jahr. „Meine Schwester hat einen Wohnwagen zum Mieten gesucht, aber nichts Passendes gefunden. Sie hat auch drei Kinder, daher bräuchte sie auch etwas Größeres“, so die 30-Jährige. „Irgendwann meinten wir dann eher scherzhalber, dass wir das einfach selbst als Firma anbieten sollten.“

So sehen die Wohnwagen aus

Aus dem anfänglichen Scherz wurde ziemlich rasch ernst. „Im Mai haben wir die Firma gegründet und im Juni die Homepage gemacht“, so die vierfache Mutter.

Vom Pärchen-, über den Familienurlaub bis hin zum Festivaltrip – alles ist möglich in den drei Wohnwagen-Modellen, die das Paar zur Vermietung anbietet. „Wir haben uns bemüht, dass wir für alle etwas im Angebot haben. Es ist besonders gut angekommen, dass man Online buchen kann und vor allem, dass es keinen Mindestzeitraum gibt“, so die gelernte Einzelhandelskauffrau weiter.

Liebe zum Detail

Vor allem die Details machen für sie den Unterschied, so gibt es beispielsweise im Familienwagen kleine Spiele. Als Inspiration findet man auf der Facebook-Seite des Unternehmens immer wieder Campingplatz-Empfehlungen der Familie.

„Wir kümmern uns um alles. Die Leute müssen wirklich nur noch Handtücher, Bettzeug und ihre Toiletteartikel mitnehmen.“ Im Umkreis von 100 Kilometern von Hartberg wird gegen einen Aufpreis für Anfängerinnen und Anfänger auch ein ganz besonderer Service angeboten. „Wir bringen den Wagen auch gerne an den gewünschten Ort und stellen alles auf. Das ist für viele, die das noch nie zuvor gemacht haben, ein Hindernis“, so Martin Ferstl. Weitere Informationen unter: mietwohnwagen-ferstl.at