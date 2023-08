Mit Fotos. Tischler Andreas Sammer konnte sich immer schon für das Innenleben von Campingbussen begeistern. Seit 2021 macht er nun mit "Steirervan" die mobilen Wohnträume seiner Kunden wahr.

Er heißt Balu. Er ist außen Blitzblau und innen noch in Arbeit. Außerdem hat der Bus schon einige Jährchen auf dem Buckel - was aber nicht bedeutet, dass er zu alt wäre, um sich die Welt anzusehen. Das hat zumindest sein Besitzer vor. Und dafür wird Balu nun von Andreas Sammers Team von "Steirervan" vorbereitet - die Regenwalddusche ist jedenfalls schon angebracht und das Backrohr installiert. "Es soll alles so ein, damit man zwei Monate drinnen wohnen kann", erklärt Sammer.