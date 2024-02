Neuer Standort für bekannten Campingbus-Innenausstatter

„Steirervan“ ist von St. Johann in der Haide in den Hartberger Ökopark übersiedelt. Ab März kann man im Café Genussplatzl in Ilz gluten- sowie weizenfrei naschen. Hier in der „Business Szene“ der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der oststeirischen Wirtschaftswelt gerade tut.