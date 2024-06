6,37 Millionen Menschen waren bei der EU Wahl 2024 in Österreich wahlberechtigt, 43.405 durften im Bezirk Oberwart wählen, 21.332 wiederum in Güssing. Hier erfahren Sie ab 23 Uhr alle Ergebnisse der beiden Bezirke und ihrer Gemeinden.

Im burgenländischen Bezirk Oberwart waren für die EU Wahl 2024 insgesamt 43.405 Personen wahlberechtigt, um genau eine Person mehr als bei der Europawahl 2019. Gewählt werden konnte diesmal in insgesamt 103 Wahllokalen. Unter den Wahlberechtigten des am Vortag von Unwettern schwer getroffenen Bezirks sind 124 Auslandsösterreicher und 242 Unionsbürger, also wahlberechtigte Angehörige anderer EU-Staaten. 4110 Wahlkarten wurden ausgestellt.

Im burgenländischen Bezirk Güssing waren 21.332 Menschen zur Urne gerufen, 68 Wahllokale gab es im Bezirk. Verglichen mit 2019 ging die Zahl der Wahlberechtigten um 149 Personen zurück. Von den Wahlberechtigten sind 69 Auslandsösterreicher und 409 Unionsbürger. 2216 Wahlkarten wurden ausgestellt.

Ab etwa 23 Uhr finden Sie hier die vorläufigen Ergebnisse für alle Gemeinden der beiden Bezirke, von Pinkafeld über Rechnitz, Großpetersdorf und Markt Allhau bis Burgauberg-Neudauberg.

Rückblick auf die Europawahl 2019

Die Wahlbeteiligung im Bezirk Oberwart lag bei der EU-Wahl 2019 bei 63,2 %. Die auch 2024 kandidierenden Parteien kamen auf folgende Ergebnisse: ÖVP 33,7 %, SPÖ 34,0 %, FPÖ 19,5 %, Grüne 7,5 %, Neos 4,4 % und KPÖ 0,4 %.

Im Bezirk Güssing gaben 67,6 % der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Die ÖVP holte 39,3 %, die SPÖ 33,3 %, die FPÖ 16,5 %, die Grünen 6,0 %, die Neos 4,0 % und die KPÖ 0,4 %.