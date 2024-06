„Es tut mir sehr leid um die Situation in der Gemeinde Feistritztal, aber wir haben im Rahmen des Rechts gehandelt“, sagt Alexander Allmer, Bürgermeister der Gemeinde Stubenberg am See. Zwei Wochen nach den heftigen Regenfällen ist seine Vorgehensweise zur Hochwasserbekämpfung immer noch umstritten – sogar die Bezirkshauptmannschaft ermittelt in diesem Fall. Er selbst ist überzeugt, „mit bestem Wissen und Gewissen“ gehandelt zu haben.