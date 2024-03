Der Schock in Pöllau sitzt noch immer tief: Vor allem im Ortsteil Obersaifen-Prätis möchte man den tragischen Verkehrsunfall mit drei Toten am Palmsonntag nicht so einfach hinnehmen: „Von meinem Wohnzimmer aus blicke ich ständig auf brennende Kerzen“, sagt Franz Grill. Zeitgleich deutet er mit der linken Hand auf ein Marterl, das bereits 2021 – nach dem letzten tödlichen Verkehrsunfall – an dieser Stelle errichtet worden war.