Da staunte Bäuerin Sabine Hebenstreit nicht schlecht: Gerade war sie dabei, Selchwürstel in die Vitrine ihres Hofladens in Haselbach nachzulegen, als ein Herr in einem grauen Kapuzenpulli und deutschem Akzent den Shop betrifft: „Juten Tach, ich hätte da mal gerne n‘paar Klachln, oder wie das eben heißt“, wurde die Landwirtin begrüßt.