Vor wenigen Monaten gingen im Erlebnisreich im Hartberger Ökopark die Lichter aus. Seitdem war für die dortige Ausstattung samt Attraktionen für Kinder eine Nachnutzung gesucht worden. Diese hat man nun mit der Einrichtung eines neuen Indoorspielplatzes in der Fußgängerzone (Fuzo) in der Innenstadt gefunden. Der „FU(N)ZO“ – einem Wortspiel aus Fuzo und Fun – wurde am Donnerstag im ehemaligen DM eröffnet.

Motorik-Parcours und Co.

Ebendort findet man nun neben Büchern und einem Bällebad unter anderem den Motorik-Parcours mit verschiedenen Fahrzeugen aus dem ehemaligen Erlebnisreich. Hintergrund des neuen Angebots sei freilich auch, dass man damit Leerstände bekämpfen und die Innenstadt weiter beleben wolle. „So wollen wir Familien anlocken und die Innenstadt attraktiveren, damit sie für alle zum Erlebnis wird“, sagt Bürgermeister Marcus Martschitsch.

Bewusst habe man im Indoorspielplatz auch auf das Aufstellen von Getränke- und Jausenautomaten verzichtet, so der Projektverantwortliche Anton Schuller: „Wir wollen, dass in den Gastrobetrieben etwas konsumiert wird.“

„Saure-Gurken-Zeit“

Die rund 220 Quadratmeter große Fläche stellt Paul Klingenstein, Gemeinderat und Eigentümer des Gebäudes, der Stadtgemeinde mietfrei zur Verfügung. Nach der Absiedlung des Drogeriemarktes war das Objekt seit Längerem leer gestanden. Er zeigte sich über die neue Nutzung erfreut, sparte jedoch auch nicht mit Kritik an der aktuellen Situation in der Innenstadt.

„Es ist jetzt die Saure-Gurken-Zeit. Manche Entwicklungen hätte man im Sinne der Raumplanung verändern können, aber es ist jetzt so und wir werden die Innenstadt Schritt für Schritt wieder zum Laufen bringen“, meinte Klingenstein, dem vor allem die Bodenversiegelung mit Einkaufszentren auf der grünen Wiese ein Dorn im Auge ist: „Damit kann es aber nicht weitergehen.“ Deshalb glaube er an die positive Entwicklung der Innenstädte in Zukunft.

Von einem ersten wichtigen Schritt sprach auch Martschitsch, der ungeachtet des neuen Indoorspielplatzes auch nach wie vor an der Einrichtung einer Art Eltern-Kind-Zentrum festhalte. „Wir sind hier weiter auf der Suche nach einem System und Partnern, mit denen wir das umsetzen können.“

Begeistert zeigt sich jedenfalls Dietmar Peinsipp vom Verein Einkaufsstadt Hartberg: „Ich hoffe, dass die Kunden nun länger in der Innenstadt bleiben, wenn die Kinder beschäftigt sind.“ Wobei es keine Betreuung gibt, Eltern müssen Kinder bis zehn Jahre begleiten, wird hingewiesen.