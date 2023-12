Schwarz, rosa, hellblau – in den unterschiedlichsten Farben stehen Bücher in einem schmalen Regal vor der Glasscheibe in der Buchhandlung Morawa in Hartberg. So verschieden die Einbände auf den ersten Blick erscheinen, haben sie doch alle eines gemeinsam: Sie zählen zu den beliebtesten Produkten von Teenagern.

Der Grund: Sie werden in den sozialen Medien unter dem Hashtag „BookTok“ von Influencern und begeisterten Leseratten beworben. „Oft herrschte im jungen Erwachsenenalter eine Flaute beim Lesen. Jetzt kommen junge Mädchen in die Buchhandlung und kaufen regelmäßig neue Bücher“, weiß Sonja Gleichweit, die bereits seit 25 Jahren in der Buchhandlung arbeitet und für das spezielle Regal verantwortlich ist.

„BookTok“ beeinflusst Buchhandlungen

Bei „BookTok“ handelt es sich um einen Trend in den sozialen Medien, hauptsächlich auf TikTok. Dabei werden von bekannten Influencern Bücher vorgeschlagen und beschrieben. „Es sind meist Bücher im Fantasy-Bereich und Liebesromane, aber auch ‚prickelnde‘ Romane“, weiß Gleichweit. Durch die Werbung in den sozialen Medien herrscht zurzeit ein regelrechter Ansturm auf die regionalen Buchhandlungen. „Das wirkt sich natürlich positiv auf unser Geschäft aus.“ Aufgrund der Genres handelt es sich, laut Gleichweit, überwiegend um junge Frauen, die sich für die speziellen Bücher interessieren.

Eine eigene Abteilung wurde in Hartberg für die „BookTok“-Bücher geschaffen © Livia Steiner

Seit gut einem Jahr bestimmt dieser Social-Media-Trend die Buchhandlung. „Wir merken die Entwicklung natürlich genau und schauen auch selbst in den sozialen Medien, was gerade angesagt ist, damit wir gut vorbereitet sind“, erklärt Gleichweit. Zudem bereitet sie immer wieder spezielle Tische in der Buchhandlung auf, wo auch ähnliche Romane präsentiert werden, um ihren Kundinnen und Kunden noch weitere Aspekte dieser Genres bieten zu können.

Echte Hingucker

„Faszinierend ist für mich aber auch, dass es sich bei den Büchern nicht immer um Neuerscheinungen handelt, sondern auch oft ältere Romane beworben werden, wodurch die Verlage diesen dann ein neues Leben einhauchen.“ Das geschieht meist, indem ein neues Cover erstellt wird. „Es gibt Verlage, die wirklich gut auf diesen Trend aufgesprungen sind.“ So sieht man in dem speziellen Regal oft den Aufkleber „Die TikTok-Sensation auf Deutsch“.

Der Trend hat jedoch, neben der neuen Leselust von jungen Erwachsenen, auch noch einen anderen Effekt: „Die Ästhetik dieser Bücher spielt eine enorm große Rolle.“ So werden nicht nur aufwendige Designs auf die Einbände gedruckt, sondern es wird auch mit verschiedenen Farben, Mustern und Materialien gearbeitet. „Das hat für uns natürlich noch den Effekt, dass die Bücher dadurch nicht online gelesen werden, sondern die jungen Frauen in die Buchhandlung kommen und den Roman kaufen, weil sie das Buch auch wegen der Optik besitzen wollen“, freut sich Gleichweit und fügt hinzu: „Sie haben dann einen Dekorationswert.“

Auch die Verlage wissen um die Kraft des Social-Media-Trends © Livia Steiner

So hat sich innerhalb eines Jahres die Leselust bei den jungen Erwachsenen stetig gesteigert und regionale Buchhandlungen, wie der Morawa in Hartberg, profitieren von dem Trend. „Es gibt zwei Dinge, die mir daran besonders gefallen: Zum einen werden immer mehr junge Leserinnen und Leser in die Buchhandlung gezogen und zum anderen mag ich sehr, was mit der Ästhetik der Romane passiert“, sagt Gleichweit und ist sich dabei sicher, dass es sich hier um einen langfristigen Trend handelt. Genau aus diesem Grund wird sie auch weiterhin das „BookTok“-Regal mit den neuesten Romanen befüllen, mit all ihren unterschiedlichen Farben und Formen.