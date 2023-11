Er will die Batterien in Zukunft sicherer machen

Max Hofer testet in seiner Firma Green Testing Lab in Greinbach Batterien. Nun ist er eine Partnerschaft mit der AVL List GmbH eingegangen, gemeinsam will man die Batterien-Zukunft noch sicherer machen. Hier in der „Business-Szene“ der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der oststeirischen Wirtschaftswelt gerade tut.