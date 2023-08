Seit 10 Uhr drehen die Motorrad-Stars ihre ersten Warm-up-Runden auf dem Red Bull Ring. Ein heißer Sonntag ist zu erwarten. Und in Spielberg gelten die Ducati-Piloten als die großen Favoriten. Wie schaut es aber bei den wichtigsten Protagonisten im Detail aus:

1. Francesco Bagnaia. Der Favorit startet von der Pole Position. 46 Punkte Vorsprung hat der Italiener in der WM-Wertung. Bisher erreichte er 15 Mal Startplatz eins, zehnmal kam er aufs Podium, sechsmal als Sieger. Seinem fünften Saisonsieg sollte nichts im Wege stehen.

2. Maverick Vinales. Die Aprilia-Piloten nehmen den Schwung vom Silverstone-Sieg (Alex Marquez) mit. Der zweite Platz ist für Vinales das beste Qualifying-Ergebnis seit Silverstone im Vorjahr. Sollte der Spanier gewinnen, hätte er nach Suzuki und Yamaha mit drei verschiedenen Marken einen GP-Sieg gefeiert. Auf dem Red Bull Ring stand er aber noch nie auf dem Stockerl.

3. Brad Binder. Vermutlich die Speerspitze der Hausherren KTM. 2021 feierte er in Spielberg seinen zweiten und bisher letzten Sieg. Was dem Südafrikaner zugutekommt. Er ist ein Racer, der im Rennen über sich hinauswachsen kann.

4. Jack Miller. Zum siebenten Mal qualifizierte sich der Australier in den besten sechs. Wie Vinales hat der KTM-Pilot schon mit zwei unterschiedlichen Marken (Honda, Ducati) einen GP-Sieg gefeiert.

5. Alex Marquez. Mit der Ducati vom Gresini-Team kommt der Bruder des großen Marc Marquez immer besser zurecht. Natürlich will der Spanier endlich einen Sieg in der MotoGP feiern. Ob das gegen die vor ihm startenden Stars klappt, wird sich zeigen.

Und sonst? Wer könnte noch vorne mitfahren? Natürlich muss man mit jedem Ducati-Piloten rechnen. Vor allem aber auch mit Marco Bezzecchi, dem Siebenten in der Qualifikation. Im Sprint stürzte er. Das heißt, es ist Wiedergutmachung angesagt. Fabio Quartararo und Marc Marquez hadern noch mit den Defiziten ihrer japanischen Motorräder. Der Franzose will aber unbedingt zum zweiten Mal nach Amerika aufs Podium. Ein großes Fragezeichen ist Jorge Martin. Der Spanier robbte sich im Sprint durchs Feld, nicht immer auf die feine Art, rammte mit seiner Gangart einige Fahrer von der Strecke. Dafür bekam er fürs Rennen eine "Long-Lap-Strafe" aufgebrummt. Mal sehen, was er von Startplatz zwölf erreichen kann. Wieder aufs Podium wie im Sprint?