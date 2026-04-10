In Fohnsdorf ist am 9. April der Spatenstich für den zweiten Bauabschnitt einer Wohnhausanlage erfolgt. Auf dem bestehenden Areal in der Winterbachgasse entsteht ein weiterer Gebäudeteil mit elf geförderten Wohnungen.

Die Einheiten mit Größen zwischen rund 56 und 90 Quadratmetern werden nach den Vorgaben des Steiermärkischen Wohnbauförderungsgesetzes errichtet und sind mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet. Die Fertigstellung ist für Sommer bis Herbst 2027 vorgesehen.

Die Lage gilt als gut angebunden: Einkaufsmöglichkeiten, Volksschule und Gastronomie sind fußläufig erreichbar, ebenso Freizeitangebote wie das Schloss Gabelhofen und die Aqualux Therme.

Mit dem neuen Bauabschnitt wird das Wohnangebot in der Gemeinde weiter ausgebaut. Insgesamt betreibt der Bauträger, die Rottenmanner Siedlungsgenossenschaft, damit künftig 223 Wohnungen in Fohnsdorf.