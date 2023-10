Im Frühjahr und im Herbst wird in Zeltweg zur Ainova geladen - im Jahr 2026 gibt es mit "50 Jahre Messe Zeltweg" ein besonderes Jubiläum. Doch bis dahin ist noch viel Zeit, die nächste Ainova lässt aber nicht mehr lange auf sich warten: Interessierte sollten sich den 10. bis 12. November freihalten, denn an diesen Tagen steht die heurige Herbst-Ainova mit Künstler- und Christkindlmarkt im Sportzentrum am Programm.