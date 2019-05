Aichfeldmesse ist eröffnet"Bei so einem Wetter kann man nur zur Ainova kommen"

Facebook

Ainova-Veranstalter Günter Reichhold (l.) mit Bürgermeister Hermann Dullnig und jungen Eröffnungsgästen © Peter Haselmann

Günter Reichhold verliert seinen positiven Zugang wegen ein paar Regentropfen oder gar Schneeflocken nicht: „Das Wetter kann auch ein Vorteil sein: Was soll man denn sonst tun an so einem Wochenende als auf unsere Messe zu kommen?“, lacht der Veranstalter der Ainova im Sportzentrum Zeltweg, die am Freitag eröffnet wurde. Am Samstag und Sonntag geht es mit einem bunten Programm weiter.

Wobei die ersten Besucher am Sonntag durchaus eine weiße Umgebung vorfinden könnten, wie Peter Parson weiß, Leiter der Wetterberatungsstelle am Fliegerhorst Hinterstoisser, weiß.