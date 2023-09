"Gott sei Dank“ sagt man so leicht dahin, aber beim Schulgottesdienst Dienstagfrüh in St. Georgen am Kreischberg hatte es für manches Volksschulkind und für manchen Elternteil eine tiefere Bedeutung. Alle sind dankbar, dass niemand verletzt wurde, nachdem am Montag Teile der Decke eines Klassenzimmers zu Boden gestürzt waren. Ein Mädchen wurde vom Material gestreift, aber nicht verletzt.