Riesenaufregung und Schock am ersten Schultag in der Volksschule St. Georgen am Kreischberg im Bezirk Murau. In einer Klasse hatte sich am Montag gegen 11 Uhr der Putz einer Decke gelöst und krachte zu Boden. Eine Schülerin wurde vom herabfallenden Material gestreift, erlitt aber keine Verletzungen.