Die vor drei Jahren fertiggestellten Wohnungen in der Oberen Birkengasse in Spielberg sind ein Vorzeigeprojekt der Obersteirischen Wohnbaugenossenschaft (OWG). Doch nun sind die Mieter dort ebenso von massiven Mietsteigerungen durch Zinserhöhungen betroffen wie Tausende andere Steirerinnen und Steirer. "Der heuer von der Landesregierung beschlossene Wohnbonus entlastet allein im Raum Murtal und Murau knapp 600 Haushalte", sagte SPÖ-Wohnbausprecher Wolfgang Moitzi am Donnerstag bei einer Pressekonferenz vor den OWG-Mietshäusern in Spielberg.