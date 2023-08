"So starken Hagel hatten wir das letzte Mal vor 25 Jahren"

Mit Fotoserie. Am Freitagabend zog eine heftige Unwetterfront über das Murtal. In Knittelfeld zerstörte starker Hagel Dächer, Lichtkuppeln und Carports. In Judenburg stürzten Bäume auf die Straße. Die Aufräumarbeiten sind in vollem Gange.