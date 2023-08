Der Beginn des Jahres ließ hoffen: Das nasse Frühjahr füllte Grund- und Quellwasser wieder auf. Doch nun erschwert der tägliche Wechsel zwischen Sonne und Gewitter die Heuernte massiv: "Prinzipiell muss die Sonne das Futter trocknen", so Martin Kaltenegger, Bezirksobmann der Landwirtschaftskammer Murtal. Trockengeräte seien nur ein Hilfsmittel. Hinzu kommen Ernteausfälle durch Hagel bei Getreide, Mais und Kürbis. "Wenn es mit der Feuchte so weitergeht, ist auch nicht auszuschließen, dass das Getreide auswächst", ergänzt Stellvertreter Michael Puster. Die Körner keimen noch am Halm und werden damit unbrauchbar.