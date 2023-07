"100 Jahre hatten wir keinen, und jetzt brauchen wir auch keinen", sagt Matthias Kranz, Obmann des steirischen Agrar- und Umweltclubs. Er meint damit den Wolf, der seit geraumer Zeit in Murtal und Murau herumgeistert und seine Spuren hinterlässt: Auch direkt am Hof von Josef Haberl, wo ein Wolf drei Schafe riss - trotz aller eingehaltenen Herdenschutzmaßnahmen. "Wenn ich Rinder hätte, wüsste ich nicht, ob ich sie auf die Alm treiben würde", sagt er, und fügt hinzu: "Der Wolf passt nicht in unsere Zeit."