37 Yaks hält Christian Bachler auf 1450 Metern Seehöhe in der steirischen Krakau. Elegante Tiere mit seidig-zotteligem Fell, imposanten Hörnern und sanfter Ausstrahlung. Wie es aussieht, wenn sie auf einen losgehen, kann man sich nur schwer vorstellen. Die Herde habe laufend Kontakt mit Wölfen, sagt Bachler. 2018 sei das erste Mal einer aufgetaucht, und als kürzlich auf einer Alm in Krakaudorf Schafe gerissen wurden, dürfte ebenso ein Wolf am Hof von Bachler vorbeigekommen sein: "Jetzt sind sie entspannt, vor ein paar Tagen waren sie komplett beinand', egal ob Rinder oder Yaks", erzählt Bachler. 25 Kühe hält er außerdem, dazu kommen 30 Schweine, Hühner, Ziegen, Pferde. Die Tiere sind allesamt im Freien, der Stall ist tiergerecht gebaut. "Wenn der Wolf das Kanonenfutter auf den Almen zusammengefressen hat und draufgekommen ist, dass Kälber auch gut schmecken, was dann?" , fragt er.