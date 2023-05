Einmal mehr lädt das Stadttheater Murau unter künstlerischer Leitung von Lukas Wachernig in den AK-Saal Murau. Doch auch wenn mit dem Krimi "Die Mausefalle" ein Traditions-Stück von Agatha Christie auf die Bühne gebracht wird, so feiert man in Murau dennoch eine Premiere: "Es ist der erste Krimi, der in Murau aufgeführt wird", erzählt Lukas Wachernig vor der Generalprobe. Ganz der Londoner Westend-Tradition entsprechend, wird auch hier das Publikum gebeten, den Mörder nicht zu verraten – Ehrensache, versteht sich!