Aufgewachsen ist sie in Oberwölz. Ihr Gesangstalent wurde in der Musikschule Murau von Lehrerin Andrea Ertlschweiger entdeckt. Fürs Studium zog sie schließlich in die Schweiz und mittlerweile steht sie als Sopranistin international auf der Bühne - unter anderem war sie in Haydns "Die Schöpfung" und Dvořáks "Stabat Mater" zu hören.