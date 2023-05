Bereits im Vorjahr kündigte Wuppermann Austria an, 14 Millionen Euro in den Judenburger Standort zu investieren - 13 Millionen allein flossen in den Bau einer hochmodernen Profilieranlage. Am 25. April hat nun der Geschäftsführer der Wuppermann Austria, Hubert Pletz, die Ende März in Betrieb genommene neue Profilieranlage gemeinsam mit Johannes Nonn, Vorstandssprecher der Wuppermann AG, dem Projektleiter Alexander Hartleb sowie weiteren Vertretern aus der Wuppermann-Gruppe offiziell eröffnet.