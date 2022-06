Fotovoltaik ist in aller Munde, spätestens seit den steigenden Energiepreisen und dem Krieg in der Ukraine ist die Nachfrage nach alternativen Energien explodiert. Davon profitiert auch die Wuppermann Austria GmbH: Die verzinkten Stahlprofile, die am Standort in Judenburg produziert werden, finden vielfach in der Bauindustrie, aber auch bei Fotovoltaikanlagen Anwendung. "Wir investieren gerade 14 Millionen Euro, 13 davon in eine neue Profilanlage", erklärt Geschäftsführer Hubert Pletz. Eine weitere Million floss bereits 2021 in einen Rohrlaser, 300.000 Euro in eine Fotovoltaik-Anlage.