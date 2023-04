Mit Temperaturen unter null Grad dürfte es bis zum kommenden Winter vorbei sein - und damit auch mit heiß laufenden Radiatoren. Hinsichtlich Belastung der Haushaltsbudgets ist jedoch kein Ende in Sicht: "Wir haben in den vergangenen Monaten 30 bis 40 Prozent mehr Kundinnen und Kunden", weiß Iris Rehschützecker von der Caritas. Die Hilfsorganisation betreibt in Knittelfeld einen Solidarmarkt, in dem Menschen mit wenig Einkommen Lebensmittel günstig einkaufen können. "Auffällig ist, dass mittlerweile auch viele Pensionistinnen bei uns Kundinnen sind", führt Rehschützecker aus.