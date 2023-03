"Wissen Sie, warum Sie hier sitzen?", fragt Gerichtsvorsteherin Ruth Leitold-Stadlmann den Angeklagten. Der Murtaler sitzt auch andernorts, und zwar seit 61 Tagen im Polizeianhaltezentrum Graz. Er hat keinen Beruf erlernt, keine Beschäftigung, "Versicherung hob i ah kane", gibt er an. Was er dafür vorweisen kann, ist eine Vorbestrafung. Nun wird er verdächtigt, in einem Lebensmittelgeschäft Alkohol gestohlen zu haben. "Des wuit i neta, i wuit des eh zohln", sagt der Angeklagte, der sich nicht schuldig fühlt.