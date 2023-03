"Sie werden jede Stunde daherkommen", sagt Helmut Rosenthaler, Obmann der Storchenstation Steiermark in Tillmitsch im Bezirk Leibnitz. Die Rede ist von jenen Jungstörchen, die vor drei Jahren Richtung Afrika aufgebrochen sind. "Wenn sie geschlechtsreif sind, kommen sie zurück", so Rosenthaler, der die "Storchenszene" in der Steiermark in- und auswendig kennt. Und auch über jenen "Vorfall" Bescheid weiß, der derzeit in Zeltweg für große Aufregung sorgt. Denn: Der Baum, auf dem der Horst der wohl bekanntesten Störche der Region, Lisa und Hansi, gewesen ist, wurde vor einigen Tagen umgeschnitten. Hansi ist nicht mehr, Lisa lebt mittlerweile mit ihrem neuen Partner in Knittelfeld. Aber ihr dreiköpfiger Nachwuchs, der vor drei Jahren das Licht der Welt erblickt, wird heuer in Zeltweg zurückerwartet.