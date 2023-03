Bereits aus weiter Ferne ist sie sichtbar – die Baustelle im Spielberger Ortsteil Stadlhof. Zahlreiche Leserinnen und Leser haben sich in den vergangenen Tagen gefragt, was hier wohl gebaut wird. Von außen lassen sich diverse beteiligte Firmen ausmachen: Die Fohnsdorfer Firma Kaltenegger Bau etwa, Landforst und weitere Unternehmen sind an den Absperrungsgittern der Baustelle mittels Textilplane angebracht. In der Kundmachung zur Bauverhandlung der Stadtgemeinde Spielberg ist zu lesen, dass die Bauverhandlung November vergangenen Jahres stattfand.