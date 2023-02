BMX ist ein Männersport? "Absolut nicht. Unsere jüngste Fahrerin ist zwei Jahre alt", schmunzelt Andreas Kogler. In den letzten 17 Jahren hat er den 880-Einwohner-Ort Mühlen im Bezirk Murau zum steirischen BMX-Zentrum ausgebaut. Das coronabedingt verschobene 15-Jahr-Jubiläum wird heuer mit einer Neuerung begangen: Im Rahmen des Alpe-Adria-Cups im August, an dem Fahrerinnen und Fahrer aus zwölf Nationen teilnehmen, wird erstmals die "BMX-Queen of the Night" gekürt.