Mit einem Schreiben ist das Lehrerkollegium des Borg Murau an die politischen Verantwortlichen der Region Murau herangetreten. Darin wird die Schaffung einer AHS-Unterstufe am Schulstandort Murau eingefordert, sowie die Initiierung einer gymnasialen Langform. Dabei wird exemplarisch auf die kürzlich geschaffenen Unterstufenmodelle in Feldbach und Deutschlandsberg verwiesen. "Seit Jahren gibt es unsererseits ein Ansuchen um eine Errichtung einer AHS Unterstufe am Standort des Bundesschulzentrums in Murau", heißt es im Schreiben des Lehrerkollegiums. Die Diskussion ist nicht neu - eine gymnasiale Unterstufe wurde bereits Jahre zuvor gefordert. Der Schulclusterleiter Manfred Regner hat den Vorschlag nicht unterschrieben.